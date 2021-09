Cosa vede un astronauta in una passeggiata spaziale? Il video mozzafiato

La "passeggiata spaziale" è una delle attività più intriganti per gli aspiranti astronauti. Infatti, uscire al di fuori dell'ISS può rappresentare un'esperienza indimenticabile (anche se i rischi non mancano, come testimonia quanto accaduto nel 2013 a Luca Parmitano). Cosa vede un astronauta durante un'attività di questo tipo? C'è un video.

Infatti, stando anche a quanto riportato da SlashGear, la NASA ha sfruttato una camera ad alta risoluzione posizionata sul casco del cosmonauta russo Pyotr Dubrov per riprendere ciò che è avvenuto nel corso di quella che da noi si è soliti chiamare "passeggiata spaziale" (in realtà il termine più corretto sarebbe attività extraveicolare).

Il video diffuso online, che potete vedere in calce alla notizia, ha una durata di appena 43 secondi, ma consente di dare uno sguardo a una vista spettacolare della Terra. Il tutto mentre Dubrov effettua tutte le operazioni del caso legate alla sua "passeggiata spaziale". Tra l'altro, a un certo punto si vede anche un altro astronauta partecipare all'attività extraveicolare. Nel caso ve lo stiate chiedendo, si tratta del cosmonauta bielorusso Oleg Novickij. Ovviamente, sia Dubrov che Novickij sono della Roscosmos, l'Agenzia Spaziale russa.

Insomma, ora potete comprendere in modo più dettagliato cosa vede un astronauta nel corso di un'attività extraveicolare. Tra l'altro, sono stati rilasciati anche altri video legati a quest'ultima, che potete trovare sul profilo Twitter ufficiale dell'ISS.