Cosa si vede su DAZN? Non solo la Serie A: ecco cosa trasmetterà dall'anno prossimo

E' passato qualche giorno dall'annuncio della nuova offerta di DAZN ativa dal prossimo 1 Luglio 2021, e continuiamo a snocciolare l'argomento per fornirvi quante più informazioni possibili. Quest'oggi ci soffermiamo sui contenuti dell'abbonamento da 29,99 Euro.

Il nuovo pacchetto, che come noto è caratterizzato da una serie di offerte ad hoc di DAZN, non comprende solo la Serie A, ed infatti non è un caso che nei comunicati diffusi alla stampa si parli di "offerta multisport completa".

DAZN, infatti, al fianco delle 380 partite stagionali della Serie A (tutte, ma 3 saranno trasmesse in co-esclusiva da Sky) proporrà ai propri abbonati la MotoGP, Moto2, Moto3, l'NFL, l'UFC, GGG, Indycar e le freccette. Inoltre, all'interno del pacchetto gli utenti troveranno anche i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD attraverso cui sarà possibile seguire l'avvenuta Olimpica di Tokyo 2020.

Ovviamente, al fianco della programmazione live sarà proposta anche una ricca offerta on demand caratterizzata dai così detti DAZN Originals, ovvero format originali condotti dai talent di DAZN. Qui troviamo "The Maing of", ma anche "Linea Diletta" condotta da DilettaLeotta, "Vocabolario Borghi" e le quattro stagioni de "La Mente nel Pallone".

Per tutte le informazioni sulla connessione che necessita DAZN per proporre un'esperienza di visione buona, vi rimandiamo al nostro approfondimento.