Cosa si vede su DAZN nella stagione 2022/23? Non c'è solo la Serie A

Mentre sembra essere vicino l'accordo tra TIM e DAZN per la riduzione del contratto siglato lo scorso anno, continuiamo a spulciare il catalogo della piattaforma OTT per scoprire quali sono le novità in serbo perla stagione in questione.

DAZN infatti non è solo Serie A, e mette a disposizione un'offerta molto varia per gli appassionati di sport.

Partendo dal calcio, gli utenti che si abboneranno avranno la possibilità di poter accedere a 380 partite della Serie A, ma anche all'UEFA Europa League e le migliori partita della Conference League che lo scorso anno è stata vinta dalla Roma di Josè Mourinho, oltre che alla Serie B italiana ed a tutti i 380 match della Liga Spagnola. Su DAZN però è visibile anche la FA Cup inglese e la Carabao Cup, oltre che il torneo d'apertura della stagione calcistica britannica, il Community Shield che si gioca tra la vincitrice della Premier League e quella della FA Cup. Per gli amanti del calcio estero, però, ci sono anche Copa Libertadores, Copa Sudamericana ed MLS. Su DAZN è visibile anche il calcio femminile, nei canali tematici di Inter, Milan e Juventus, oltre che la UEFA Women's Champions League in esclusiva fino al 2025.

Tra gli altri sport, su DAZN si può assistere ai migliori incontri di UFC ed alla grande Box con i match organizzati da Matchroom, GGG e Golden Boy.

DAZN ha portato a casa anche i diritti per la NFL e delle competizioni più importanti di freccette: World Darts Championship, il Master of Darts, il Grand Prix di Darts, la World Cup of Darts e la Premier League of Darts