Cosa si vede su Now Tv? Costi e pacchetti di Maggio 2021

Vediamo qual è la situazione di Now TV a Maggio 2021: vi spieghiamo quali sono i costi dei vari pass e quanto costano, oltre che come funziona il sistema di pagamento proposto dalla piattaforma di streaming di Sky.

Pass Sport : ha un prezzo di 14,99 Euro per un giorno, mentre se si sceglie l'opzione mensile costa 29,99 Euro e permette di accedere alle partite di Serie A, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, MotoGP, Formula1, ATP Masters 1000, NBA, canali Eurosport. Disponibili on demand anche le rubriche sportive, interviste ai campioni dello sport, i documentari di Federico Buffa ed altro;

Pass Cinema e Entertainment, ha un prezzo di 3 Euro al mese per il primo mese e poi 14,99 Euro al mese. Permette di accedere ai film, serie tv e gli show di Sky in HD, oltre che le produzioni Sky Original e tanti documenti su scienza, storia ed arte.

Per entrambi i pacchetti è previsto il rinnovo automatico, ma gli utenti possono disdire quando vogliono entro 24 ore prima della fine del periodo di visione direttamente dal pannello di NOW TV.

NOW TV è da poco disponibile su Apple TV, ma anche su PC, smartphone, tablet e su TV utilizzando una smart tv compatibile, su Now Smart Stick, Fire TV, Chromecast, Vodafone TV, TimVision Box e le console Xbox e PlayStation.

Come indicato poco sopra, i prezzi in questione si riferiscono al momento in cui è stata scritta la notizia, ovvero martedì 18 Maggio 2021.