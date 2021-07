Cosa si vede con l'offerta Calcio e Sport di TIMVision?

È passato qualche giorno dall'annuncio dell'offerta Calcio e Sport di TIMVision e continuiamo a spulciare le faq di TIM per capire meglio il suo funzionamento. Nello specifico, quest'oggi ci soffermeremo sui contenuti della promozione.

L'offerta Calcio e Sport, che ha un prezzo di 19,99 Euro per coloro che effettuano l'attivazione entro il 28 Luglio, con i primi mesi gratis ed i pagamenti al via dal 1 Settembre, rappresenta secondo TIM la scelta naturale per gli appassionati dello sport nazionale.

Sottoscrivendo l'abbonamento, infatti, si potrà accedere a tutta l'offerta DAZN, che include dalla prossima stagione tutta la Serie A, la Serie B, la Uefa Europa League, i migliori match della UEFA Conference League a tutti gli sport per cui DAZN ha i diritti, che comprendono anche la MotoGP e l'offerta Eurosport. Sempre su DAZN, appunto grazie all'Eurosport Player incluso al suo interno per 12 mesi, sarà possibile seguire anche tutte le Olimpiadi di Tokyo 2020 che prenderanno il via tra qualche giorno e che vedranno protagonista anche la squadra azzurra.

A ciò, grazie all'accordo siglato con Mediaset che porterà Infinity+ su TIMVision, si aggiunge la trasmissione di 104 partite di UEFA Champions League per cui il Biscione ha acquisito i diritti pay in streaming.