Che cosa si vede con Sky Calcio? Prezzi e novità dalla prossima stagione

E' passata qualche ora dall'annuncio dei nuovi pacchetti Sport e Calcio di Sky e si sta già parlando della programmazione che proporrà dalla prossima stagione sportiva la pay tv.

Escludendo UEFA Euro 2020, che prenderà il via il prossimo 11 Giugno, le novità più succose riguarderanno ciò che accadrà da Settembre in poi, quando prenderà il via la prossima stagione.

Sottoscrivendo il pacchetto Sky Calcio sarà possibile seguire 3 partite su 10 della Serie A, tutta la Serie B, cinque partite a settimana di Premier League, una selezione di partite della Bundesliga ed alcuni match della Ligue 1. Insomma, si tratta di un pacchetto che, come suggerisce il nome, è rivolto esclusivamente agli appassionati dello sport più seguito al mondo.

Ricordiamo che qualche giorno fa è stato svelato come saranno scelte le partite di Serie A che verranno trasmesse su Sky Calcio e come funziona il meccanismo de pick che è entrato in vigore già qualche anno fa.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, l'offerta Sky TV + Sky Calcio con Sky Q senza parabola viene proposta a 30,90 Euro al mese per diciotto mesi al posto di 45 Euro. La promozione è collegata al tipo di abbonamento Sky Smart, e per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata