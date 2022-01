Cosa si vede con la smart card satellitare Rai? I canali TV visibili

Come abbiamo avuto modo di spiegare nella giornata di ieri, è in arrivo la smart card della Rai, che ha l'obiettivo di rendere più agevole il passaggio al DVB-T2 per gli utenti italiani. Nella nostra prima notizia abbiamo spiegato come si ottiene, ma oggi rispondiamo ad un'altra domanda: cosa si vede con la scheda?

Partiamo col dire che, come suggerisce il nome, si tratta di una smart card che dà accesso solo ai canali del servizio pubblico televisivo della Rai.

La smart card Rai, infatti, quando inserita nel decoder satellitare abilita esclusivamente la visione dei canali della TV di Stato tramite il satellite Hotbird 13 Est. Ciò vuol dire che anche una volta abilitata, non sarà possibile vedere tramite il decoder satellitare gli altri canali in chiaro ma criptati presenti sulla guida TV, come quelli di Mediaset, del gruppo Discovery e di La7.

Discorso diverso per i canali in chiaro ma non criptatati come TV2000 e Radio Italia, che potranno essere visti senza alcun problema direttamente con la smart card.

Ricordiamo che dopo la richiesta da parte dell'utente, bisognerà ottenere il via libera ad un ente certificatore che dovrà dare il via libera, dal momento che la smart card è disponibile solo nelle aree in cui non c'è copertura.