Cosa si vede con Tivùsat? La lista dei canali aggiornata a Settembre 2021

La piattaforma satellitare Tivùsat è diventata, col passare dei giorni, sempre più apprezzata e popolare in Italia. A contribuire non c'è solo la gratuità, che rappresenta senza dubbio un bonus importante, ma anche l'ampia gamma di canali. Vediamo la lista.

Canali Tivùsat in 4K

Partendo con i canali televisivi disponibili in 4K su Tivùsat, attualmente la lista è composta da sei network:

Rai 4K

MyZen 4K

Nasa UHD

Eutelsat 4K1

Museum 4K

TravelXP 4K

Canali Tivùat in HD

Più ampia invece la lista dei canali che possono essere seguiti in HD:

Rai 1 HD

Rai 2 HD

Rai 3 HD

Rete 4 HD

Canale 5 HD

Italia1 HD

La7 HD

TV8 HD

Nove HD

Rai 4 HD

Rai 5 HD

RaiMovie HD

RaiPremium HD

TV2000

Cielo

Mediaset 20 HD

RaiSport+ HD

VH1

RaiStoria HD

RaiNews24 HD

Spike

Paramount Network HD

DMAX HD

RealTime HD

QVC HD

Rai Scuola HD

Radio Italia

RTL 102.5

Giallo HD

RaiGulp HD

RaiYoyo HD

Arte

RDS Social TV

UnireSat HD

FoodHD

HGTV

MotorTrend HD

RadioItalia Trend TV

Kiss Kiss

ZetaHD

RadioFreccia HD

FRANCE 24 English HD

AlJazeera HD

TRTWorld

NHK World Japan

FRANCE 24 Français HD

AL JAZEERA ARABIC HD

AL ARABY TELEVISION HD

CNBC

I24 English

I24 French

DEUTSCHE WELLE

EuroNews HD

CGTN

CGTN Documentary

KBS World

CCTV4

SMtv SAN MARINO

HORSE TV HD

Telepace

Canali Tivùat in SD

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Canale 5

Italia1

La7

Rai 4

Iris

La5

Rai 5

Rai Movie

Rai Premium

Italia 2

Mediaset Extra

Rai Sport

Rai Storia

Rai News24

TGCom24

La7D

QVC

Rai Scuola

Cine24

GM24

TopCrime

Boing

Cartoonito

Rai Gulp

Rai Yoyo

Frisbee

K2

Super!

Mezzo

MS Channel

MS MotorTV

EuroNews

Focus

BFC

Giornale Radio TV

Radio Monte Carlo

BBC World News

Al Jazeera Arabic

SBN

Juwelo

Bloomberg

CGTN

Senato TV

Camera dei Deputati TV

CCTV4

ParoleDiVita

TRM h24

TV Yes Italia

WellTV

Nuova TV Nazionale

Videolina

SharingTV

TVA Vicenza

ArteAtelier

A questi si aggiungono i 23 TG Regionali Rai che possono essere seguiti dall'LCN 301 al 323:

Rai 3 TGR Valle d’Aosta - Canale 301

Rai 3 TGR Piemonte - Canale 302

Rai 3 TGR Liguria - Canale 303

Rai 3 TGR Lombardia - Canale 304

Rai 3 TGR Veneto - Canale 305

Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano - Canale 306

Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento - Canale 307

Rai 3 Südtirol - Canale 308

Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia - Canale 309

Rai 3 TGR Furlanija Julijska Krajina - Canale 310

Rai 3 TGR Emilia-Romagna - Canale 311

Rai 3 TGR Toscana - Canale 312

Rai 3 TGR Marche - Canale 313

Rai 3 TGR Umbria - Canale 314

Rai 3 TGR Lazio - Canale 315

Rai 3 TGR Abruzzo - Canale 316

Rai 3 TGR Molise - Canale 317

Rai 3 TGR Campania - Canale 318

Rai 3 TGR Puglia - Canale 319

Rai 3 TGR Basilicata - Canale 320

Rai 3 TGR Calabria - Canale 321

Rai 3 TGR Sardegna - Canale 322

Rai 3 TGR Sicilia - Canale 323

Per tutte le informazioni su come vedere Tivùsat con la CAM, vi rimandiamo al nostro approfondimento. Su queste pagine è comunque disponibile anche una guida che vi spiega come capire se la TV è compatibile con Tivùsat.