Cosa stiamo vedendo nella nuova spettacolare immagine del James Webb?

Il telescopio spaziale James Webb ha fatto la storia grazie all'immagine a infrarossi dell'universo con la più profonda e la più alta risoluzione di sempre. Il soggetto degli occhi dello strumento è SMACS 0723, un enorme ammasso di galassie che deforma lo spazio-tempo attorno ad esso e agisce come una lente gravitazionale.

Intanto vi diamo qualche curiosità tecnica sull'argomento: questa stessa immagine (così come potrete osservare in calce alla notizia) è stata scattata anche dal telescopio spaziale Hubble. Tuttavia, il JWST ha impiegato 12,5 ore per acquisire l'opera, mentre il veterano ha speso 10 giorni per catturare la prima immagine Deep Field.

Cosa stiamo vedendo nello scatto di Webb? Innanzitutto al centro c'è la galassia SMACS 0723 (la macchia giallo-biancastra). La massa di questi oggetti è difficile da calcolare, anche se gli scienziati stimano che la sua massa sia circa 839 trilioni di volte quella del nostro Sole o circa 700 volte quella della galassia di Andromeda.

Intorno alla galassia centrale c'è un alone di luce che proviene da polvere e stelle che il telescopio non riesce a risolvere. Nonostante l'ammasso sia a circa 5 miliardi di anni luce da noi, parte della luce di questa immagine proviene da più lontano. In questo caso è grazie alla "lente gravitazionale" (qui vi spieghiamo cosa significa) che ingrandisce la luce di galassie sullo sfondo molto più antiche.

Nei prossimi mesi i ricercatori saranno in grado di studiare questi oggetti - e molti (molti!) altri ancora perfino nel Sistema Solare - in modo più dettagliato.