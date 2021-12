Cosa vedere dopo Squid Game? La sezione 'segreta' di Netflix

Il successo di Squid Game è innegabile: ormai i personaggi della serie TV di Netflix fanno capolino ovunque. In attesa di una possibile seconda stagione, non sono in pochi dunque coloro che vorrebbero scovare contenuti simili. A tal proposito, abbiamo un "trucchetto" che potrebbe tornarvi utile.

Non preoccupatevi: è tutto ufficiale, dato che si tratta semplicemente di imparare a "sfogliare" come si deve il portale di Netflix. Infatti, dovete sapere che il popolare servizio di streaming dell'azienda di Reed Hastings integra al suo interno quelle che possiamo definire categorie o sezioni "segrete". Infatti, per catalogare i contenuti disponibili, la piattaforma mette in campo parecchi "filtri", che però non sempre risultano accessibili agli utenti mediante pochi e semplici clic.

In questo contesto, tornano utili i cosiddetti codici nascosti di Netflix, a cui abbiamo già fatto riferimento su queste pagine in passato. In parole povere, se avete un abbonamento attivo alla piattaforma, potete utilizzare alcuni "trucchi" scoperti nel corso degli anni dalla community per scovare determinati contenuti specifici. Infatti, il metodo "interno" di Netflix per catalogare i contenuti si basa proprio su alcuni codici: basta dunque conoscere questi ultimi per riuscire ad accedere a sezioni "segrete".

Arrivando alla questione Squid Game, sicuramente saprete che quest'ultima è una serie TV sudcoreana. In questo contesto, potrebbe dunque interessarvi sfruttare il codice 67879, in quanto quest'ultimo rimanda a una sezione "nascosta" legata alle serie TV coreane. Come fare per usare il codice? Potete seguire la nostra guida su come accedere alle categorie segrete di Netflix per comprenderlo, ma in questo specifico caso vi semplifichiamo la vita: potete semplicemente collegarvi alla sezione di Netflix dedicata alle serie TV coreane (ovviamente è richiesto il login alla piattaforma per vedere la pagina).

Qui troverete, oltre a Squid Game con il nuovo doppiaggio italiano, altri contenuti che potrebbero interessarvi e che generalmente vengono consigliati a chi ha apprezzato particolarmente la serie TV di Hwang Dong-hyuk. Infatti, tra le proposte di Netflix presenti nella pagina che vi abbiamo spiegato come raggiungere ci sono anche Prison Playbook, My Country: The New Age, Start-Up ed Extracurricular, che tra l'altro abbiamo inserito anche nel nostro articolo legato al genere dei k-drama oltre Squid Game. Insomma, se avete intenzione di cercare "in autonomia" contenuti di questo tipo da guardare su Netflix, ora conoscete un buon punto di partenza (e sapete anche come navigare meglio tra i miriadi di "filtri" della piattaforma).