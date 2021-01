Cosa si può vedere con Tivùsat? La lista dei canali in HD e 4K

Continuiamo il nostro viaggio all'interno del mondo della TV italiana soffermandoci su Tivùsat, che è stata oggetto dello switch off al DVB-S2 dello scorso anno. Ma cosa si può vedere con Tivùsat?

Tivùsat è la piattaforma di TV satellitare completamente gratuita, che permette di seguire i canali in HD e 4K.

Come dicevamo poco sopra, non è richiesto alcun abbonamento ma solo un decoder ed una cam certificata, che sono in vendita presso uno dei tanti rivenditori sparsi sul territorio nazionale. Se il decoder è compatibile con praticamente tutti i TV, non si può dire lo stesso per la CAM che deve essere inserita nell'apposito scompartimento, motivo per cui consigliamo di effettuare le verifiche del caso prima di procedere con l'acquisto.

Inoltre, è necessario orientare la parabola su 13° EST Hotbird, altrimenti non sarà possibile accedere ai canali.

Per quanto riguarda la lista dei canali, troviamo tutte le reti generaliste di Rai e Mediaset, oltre a La7, canali internazionali come Al Jazeera, CNBC, radio come RDS e Kiss Kiss ma anche tutti i 23 TG Regionali Rai visibili dal canale 301 al 323. A questi si aggiungono i canali in 4K: Rai 4K, My Zen 4K, NASA UHD, 4K1, Fashion TV, Musem e TravelXP 4K.