La prima cosa che vedi in questa illusione ottica ti rivelerà i tuoi tratti dominanti

Ritorniamo con un must della nostra rubrica sulle illusioni ottiche: le composizione grafiche che rivelerebbero degli aspetti della nostra personalità. Nell’immagine di oggi ci sono ben quattro figure e queste, a seconda di quale avete visto per prima, vi riveleranno qual è il vostro tratto dominante.

Se avete visto per prima un gorilla, siete dei gran pensatori analitici ed estremamente curiosi. Praticamente, siete quel genere di persona che, dopo un film al cinema, fa ricerche sui retroscena o sulle curiosità dell’opera. Credete fermamente nelle vostre convinzioni, ma non rifiutate mai il confronto e la conoscenza di nuovi punti di vista.

Se avete visto gli uccelli e l’albero, beh, siete dei veri e propri leader. Tuttavia, siete lontani dal modello di comandante cinico e manipolatore: l’onestà e la naturalezza sono i tratti che più vi contraddistinguono. Siete sempre capaci di mettere a proprio agio gli altri membri del gruppo e, senza volerlo, ne prendete le redini senza troppi problemi.

Oh, se è un leone quello che avete visto per prima, bisogna andarci cauti con voi. Siete una forza della natura e costantemente alla ricerca di nuovi traguardi. L’ambizione è il vostro pane quotidiano e non sono rare le volte in cui spronate le altre persone a fare meglio; tuttavia, è solo un modo per continuare a potenziarvi e a migliorarvi.

Infine, c’è chi ha visto dei piccoli pesciolini prima di tutti gli animali poc’anzi citati. Ebbene, siete solamente l’1% dell’utenza che si è soffermata su quel particolare, secondo quanto affermato da Jagran Josh. A voi appartiene una gentilezza estranea a noi comuni mortali, siete estremamente sensibili e per voi ogni azione deve esser motivata innanzitutto da un sentimento, anziché uno scopo.

Piaciuta questa illusione ottica? Se invece appartenete alla schiera di fruitori che apprezzano i classici enigmi visivi, date un’occhiata alla prova dell'elefante?

[Fonte immagine: Twitter]