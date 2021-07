Cosa vedi in questa illusione ottica? Un vecchio o un giovane? Ci sono entrambi!

Le illusioni ottiche sono senza alcun dubbio immagini affascinanti che riescono a farci dubitare di noi stessi. Quella che vi presentiamo oggi viene chiamata "Giovane-vecchio" (Young Man-Old Man) ma anche "Mio marito e mio padre" (My Husband and My Father) e venne creata da Jack Botwinick, un neuroscienziato americano.

L'immagine appartiene a una vasta classe di illusioni in cui una figura bidimensionale o un oggetto tridimensionale può essere visto in due o più modi nettamente distinti (come ad esempio l'illusione ottica del coniglio-anatra). L'opera del neuroscienziato, che potrete osservare qui sotto, è stata pubblicata per la prima volta sulla rivista American Journal of Psychology.

Come vedere l'immagine? Nonostante possa sembrare difficile da individuare (e colui che sta scrivendo ha impiegato non poco tempo per osservare le due figure N.d.R.), per vedere il vecchio non dovrete far altro che utilizzare come punto di riferimento il mento del giovane, considerandolo come un naso; l'orecchio, invece, deve essere considerato come un occhio.

Per osservare la figura del giovane, invece, non dovrete far altro che considerare il naso del vecchio come un mento di un viso laterale; mentre l'occhio deve essere considerato come il suo orecchio. Potrebbe essere difficile da individuare inizialmente, ma con un po' di concentrazione osservare le due figure diventerà semplice.

