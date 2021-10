Cosa vedono gli animali quando guardano la televisione?

Potrebbe capitare che il vostro animale domestico, mentre siete in salotto a guardare la TV, decida di mettersi comodo insieme a voi e guardare lo schermo della televisione. La creatura, cane o gatto che sia, cosa vede realmente quando decide di guardare il piccolo schermo insieme a voi?

Generalmente i cani sono attirati dalle stesse cose che attirerebbero la loro attenzione: quindi altri cani, giocattoli o rumori a loro familiari. In uno studio pubblicato sulla rivista Animal Cognition nel 2013, sono stati osservati nove cani per vedere se fossero capaci di distinguere il volto di un altro cane, indipendentemente dalla razza, sullo schermo di un computer.

Nonostante lo studio fosse piccolo, è stato scoperto che i cani potevano riconoscere davvero gli altri cani su uno schermo. Un altro studio pubblicato sull'International Journal of Human-Computer Studies ha anche notato che i nostri amici a quattro zampe avevano una capacità di attenzione televisiva limitata; piuttosto che imitare le abitudini di osservazione degli esseri umani, i cani preferiscono guardare uno schermo per pochi secondi alla volta (a proposito, sapete che i cani sono i compagni più antichi degli esseri umani?).

C'è anche da dire che pure la razza conta: i migliori amici dell'uomo allevati per la caccia potrebbero essere interessati agli oggetti in movimento della TV, mentre le razze che si affidano maggiormente all'olfatto potrebbero esserne indifferenti.

Per quanto riguarda i gatti, invece? Uno studio del 2008 pubblicato sulla rivista Applied Animal Behavior Science, che ha esaminato la reazione di 125 gatti davanti il televisore per un massimo di tre ore, ha scoperto che avevano trascorso solo il 6,1% del tempo di osservazione guardando lo schermo. La maggior parte del tempo passato durante la visione è stata per concentrarsi su una preda mostrata sul monitor (sapete, invece, perché i gatti hanno i baffi?).

Insomma, ai cani e ai gatti non piace fare zapping.