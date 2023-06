Cosa 'vedono' le persone non vedenti? Nero? Sfocato? Bianco?

Il quesito di oggi è molto complesso, sia in termini scientifici che in termini “sociali”: è raro che venga chiesto, a una persona non vedente, cosa “vede”, per paura di urtare la sua sensibilità. Con la nomenclatura “non vedente”, o il meno elegante “cieco”, vengono identificate una miriade di persone con problemi alla vista.

Abbiamo ereditato siffatto abbinamento universale dal contesto legale, il quale riconosce a persone con determinati gradi di deficit visivi l’appellativo di “non vedente”. Tuttavia, sarebbe un grave errore se dessimo per scontato che ogni persona soffra della stessa cecità; ergo, non tutti i soggetti “vedono” la stessa cosa.

Ad esempio, una delle forme di cecità più diffuse è quella caratterizzata da una bassa visione (“low vision”): è una condizione di riduzione permanente della vista che non può esser corretta con occhiali, lenti, interventi chirurgici o farmaci. Chi è affetto da una bassa visione, potrebbe visualizzare le immagini in maniera poco chiara o sfocata; inoltre, non sono rari i casi in cui l’occhio non riesce a mettere a fuoco determinate zone del campo visivo, come nel centro o ai lati della vista. Questa condizione può esser originata da un glaucoma, dalla cataratta, da danni alla retina o da una degenerazione maculare.

Differente è il caso della più spaventosa cecità totale (total blindness), la quale si riferisce a persone con gravi disturbi oculari che non percepiscono la luce (no light perception, NLP). Con il rischio di risultare grossolani, per rispondere al quesito iniziale del nostro articolo, possiamo affermare che chi è totalmente cieco non vede assolutamente nulla, tutto nero. Questa condizione deriva da traumi più importanti, come lesioni o patologie complesse come la retinopatia diabetica in fase terminale.

In ultima istanza, vi è la cecità congenita, la quale colpisce fin dalla nascita, privando il soggetto della vista. Dato che questi pazienti non conoscono nessun metro di paragone (non possono dire se vedono tutto sfocato o se vedono tutto nero, perché non sanno davvero che significa), risulta difficile per noi decifrare qual è l’immagine che appare ai loro occhi. Anche in termini di diagnosi, è sicuramente lo stadio più anonimo della triade, dato che non sono ancora chiare le cause che originerebbero la cecità congenita; attualmente, si pensa che questa condizione si sviluppi durante la gravidanza.