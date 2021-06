Cosa si vedrà con Sky Calcio su digitale terrestre? C'è anche la Serie A

È passato qualche giorno dall'annuncio del nuovo pacchetto Sky Calcio, e continuiamo a spulciare i dettagli dell'abbonamento che, ricordiamo, dal 1 Ottobre 2020 costerà 5 Euro al mese. Ma cosa trasmetterà l'emittente sul digitale terrestre?

Come si può vedere direttamente sulla pagina d'assistenza di Sky, per coloro che posseggono un abbonamento a Sky via digitale terrestre è prevista la trasmissione del calcio italiano per il triennio 2021-24.

Nello specifico, gli abbonati potranno seguire 3 partite di Serie A a turno (l'anticipo del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 12:30 ed il posticipo del lunedì alle 20:45), e tutta la Serie B. Per quanto concerne il campionato cadetto, Sky evidenzia che "in caso di contemporaneità di partite di Serie BKT, agli abbonati via DTT sarà garantita la fruizione degli highlights su Diretta Gol per la partita o le partite che non potranno essere trasmesse in diretta da Sky in DTT".

Queste novità si rivolgono esclusivamente a coloro che sono già abbonati a Sky via digitale terrestre, in quanto non è possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento su piattaforma DTT. La pay tv attraverso il proprio canale di vendita ufficiale, infatti, sta proponendo solo lo Sky Q satellitare e quello in fibra ottica.



Ricordiamo che le informazioni incluse nell'approfondimento si riferiscono alla data in cui è stato scritto, ed in futuro potrebbero anche cambiare.