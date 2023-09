Cosa vedrebbero gli alieni se osservassero la Terra con il James Webb?

E se avessimo un telescopio così potente da poter scrutare l'atmosfera della Terra da decine di anni luce di distanza, riuscendo a rilevare non solo la presenza di vita, ma anche quella di una civiltà avanzata? Questo non è un film di fantascienza, ma una possibilità scientifica che potrebbe diventare realtà.

Se un'altra civiltà in qualche angolo remoto dell'universo avesse a disposizione un telescopio simile al James Webb Space Telescope (JWST), cosa potrebbe osservare attraverso le lenti dello strumento? Un gruppo di astronomi ha condotto uno studio per rispondere a questa domanda.

Hanno scoperto che l'atmosfera terrestre, filtrata dalla luce del Sole, potrebbe rivelare una serie di gas come il diossido di carbonio, il metano, l'ozono e persino i clorofluorocarburi (CFC), che sono sintetici e quindi un segno inequivocabile di attività umana.

In altre parole, se gli alieni ci stessero osservando con un telescopio simile al JWST, potrebbero non solo dedurre che la Terra sia un pianeta abitabile, ma anche che ospita sulla sua superfice una forma di vita intelligente capace di manipolare la sua atmosfera.

Questo studio potrebbe anche aiutare gli scienziati a comprendere meglio le atmosfere degli esopianeti, in particolare quelle simili alla Terra, come i pianeti del sistema TRAPPIST-1. Con circa 4.000 corpi celesti stimati entro 50 anni luce dalla Terra, la domanda che sorge spontanea è: ci hanno già scoperti? E se sì, perché non ci hanno ancora contattato?

Una questione che riapre il dibattito sul Paradosso di Fermi e sul mistero dell'assenza di contatti con civiltà extraterrestri.