Cosa fare prima di vendere l'iPhone? Lo spiega direttamente l'azienda

vediamo ora una serie di consigli e di trucchetti "ufficiali" - condivisi cioè direttamente da Apple - per chiunque voglia vendere il proprio iPhone sul mercato dell'usato, magari in vista dell'acquisto di un nuovo device.

Il primo consiglio che Apple fornisce ai suoi utenti che intendono vendere un iPhone o un iPad è quello di trasferire i propri dati personali su un altro device, magari il nuovo smartphone o tablet che sostituirà quello che state per vendere. Se però non avete ancora messo le mani sul nuovo dispositivo, il consiglio resta sempre quello di rimuovere tutte le vostre informazioni personali dal dispositivo che andrete a vendere.

In questo caso, il backup di iCloud viene in vostro soccorso: prima di resettare l'iPhone alle impostazioni di fabbrica, infatti, potete effettuare un backup dei vostri dati sul cloud e, quando sarete pronti e avrete in mano il nuovo dispositivo, potrete semplicemente effettuare il login al vostro Apple ID e i dati verranno scaricati e sincronizzati in automatico. Attenzione perciò a non eliminare contatti, calendari, documenti, foto e promemoria dall'iPhone che state per vendere, perché così facendo questi ultimi verranno cancellati anche da iCloud! La procedura corretta è dunque quella di effettuare un backup e, poi, un reset alle impostazioni di fabbrica.

Tra le altre cose da fare, vi segnaliamo di ricordarvi di annullare il piano AppleCare del dispositivo, se ne possedete uno: non avrebbe senso continuare a pagare per "assicurare" uno smartphone che ormai non possedete più! Allo stesso tempo, prima del reset potreste voler trasferire ogni eventuale eSIM presente sul vostro iPhone, in modo da poter continuare a usarla sul nuovo dispositivo.

E, ovviamente, rimuovete la scheda SIM dallo smartphone, se ne usate una! La cosa peggiore che potrebbe capitarvi, infatti, è vendere uno smartphone e dimenticare la SIM al suo interno: in questo modo, infatti, perderete il vostro numero di telefono e ogni dato sincronizzato sulla scheda SIM stessa. Un vero inferno, insomma.

