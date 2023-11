Cosa fare prima di vendere un PC portatile? Alcune mosse importanti

Se siete giunti alla conclusione che trovare usi alternativi a un vecchio PC non era la soluzione giusta per voi e quel vecchio notebook può ancora essere venduto, assicuratevi di metterlo in sicurezza prima di fargli cambiare proprietario.

Il primo step è chiaramente quello di effettuare un backup dei dati sul PC, ancora meglio col duplice approccio Cloud+Fisico. Prendetevi il vostro tempo e assicuratevi di salvare tutti i file personali di cui potreste avere bisogno in futuro, senza trascurare nulla.

Portato a termine il backup dei dati, non vi resta che ripristinare la macchina. Per farlo, andate sulle Impostazioni di Windows, spostatevi su Sistema e cliccate Ripristino. Nella nuova pagina, scegliete Ripristina le impostazioni di fabbrica del PC e proseguite nella procedura guidata, ricordandovi di scegliere la pulizia completa dei dati e, se possibile, il download dell'immagine di Windows per un'installazione più pulita.

Ultimo aspetto da considerare riguarda la vendita. Prima di tutto, cercate sempre di imballare bene il prodotto, poiché anche il minimo difetto potrebbe portare alla perdita della transazione e alla restituzione del bene. In secondo luogo, spedite con servizio tracciato e possibilmente espresso. Infine, di fondamentale importanza sarà anche conservare la ricevuta dell'avvenuta spedizione.

Ora che i vostri dati sono al sicuro, salvi nel vostro hard disk esterno e lontani da occhi indiscreti, potrete tranquillamente procedere alla vendita del notebook.