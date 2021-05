Cosa sono le vitamine e perché è importante assumerle?

"Mangia la frutta che è piena di vitamine che fanno bene!". Quante volte ci siamo sentiti ripetere queste parole da nostra madre? Le vitamine sono dei composti organici e dei nutrienti essenziali che un organismo richiede in quantità limitate; il nostro corpo non è in grado di sintetizzare questi composti e deve assumerli attraverso il cibo.

Ci sono tanti tipi di vitamine e ovviamente hanno tutte un compito differente. Tra queste - ce ne sono circa una dozzina - occorre annoverare sicuramente:

Vitamina A : composti strettamente correlati coinvolti nella regolazione della crescita e dello sviluppo delle cellule in tutto il nostro corpo (si trovano in frutta e verdura);

: composti strettamente correlati coinvolti nella regolazione della crescita e dello sviluppo delle cellule in tutto il nostro corpo (si trovano in frutta e verdura); Vitamina B : stiamo parlando di una famiglia che è composta da tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), acido pantotenico (B5), piridossina (B6), biotina (B7), folato (B9 ) e cobalamina (B12). Sono strettamente correlate agli enzimi che accumulano o scompongono altri materiali coinvolti in cose come la riparazione del DNA, la produzione di energia e le molecole di segnalazione nel cervello (si trovano in verdure, pesce, uova e carne);

: stiamo parlando di una famiglia che è composta da tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), acido pantotenico (B5), piridossina (B6), biotina (B7), folato (B9 ) e cobalamina (B12). Sono strettamente correlate agli enzimi che accumulano o scompongono altri materiali coinvolti in cose come la riparazione del DNA, la produzione di energia e le molecole di segnalazione nel cervello (si trovano in verdure, pesce, uova e carne); Vitamina C: vitamina molto importante che ha una varietà di ruoli nel nostro corpo, dall'aiutarci ad assorbire il ferro alla riparazione delle ferite, alla rimozione delle specie ossidative reattive. L'assenza di questa vitamina provoca lo scorbuto (comune nei marinai di un tempo che non potevano portare frutta fresca durante i viaggio in mare) e può essere trovata all'interno di frutta e verdure (in particolare negli agrumi).

Sebbene le vitamine siano importanti per la salute, la maggior parte di noi ottiene facilmente i livelli di cui ha bisogno con una dieta moderna ed equilibrata. A questo punto vi starete chiedendo una cosa: serve assumere compresse di multivitaminico? Se siete soliti ad attuare una dieta sana non c'è alcun bisogno, in caso contrario potrebbe essere utile prenderle, ovviamente sotto consiglio del vostro medico o nutrizionista di fiducia.