Cosa fare se il volume del telefono si abbassa da solo? Alcune possibilità

Dopo avervi spiegato come alzare il volume dello smartphone oltre il massimo consentito da Android, ecco un'altra breve guida sul comparto audio dei vostri dispositivi. Vi è mai capitato che il volume dello smartphone si abbassasse da solo? Ecco cosa fare per risolvere il problema!

Innanzitutto, cercate di capire quale è la causa del problema: a cause diverse, infatti, corrispondono fix diversi. Il motivo più comune potrebbero essere dei malfunzionamenti hardware dei pulsanti del volume: cadute, contatto con acqua e polvere, ma anche cover delle dimensioni scorrette potrebbero causare una pressione continua dei pulsanti del volume. Per risolvere il problema, rimuovete la cover e verificate che i pulsanti rispondano correttamente ai vostri input. Se così non dovesse essere, il consiglio è quello di recarvi ad un centro di riparazioni specializzato.

Un'altra causa dell'abbassamento del volume su smartphone - in particolare su Android - potrebbe stare nel sistema operativo dello smartphone, con la sovrapposizione di più processi o con qualche piccolo bug di sistema che causa una diminuzione del volume. Per risolvere il problema, il consiglio che vi diamo è quello di riavviare il vostro dispositivo premendo il pulsante di accensione per 10 secondi: in questo modo, chiuderete tutti i processi attivi e le app in background, risolvendo qualsiasi guasto software.

Molti smartphone recenti, poi, implementano delle limitazioni automatiche al volume delle cuffie o dei suoni di sistema, che potrebbero essere la causa dei vostri problemi. Per verificare che tali limitazioni siano disattivate (o per disattivarle al bisogno), il consiglio è quello di recarvi nelle impostazioni "Suono e Vibrazioni" del vostro smartphone e verificare che i toggle "miglioramento del suono" "audio adattivo", "aggiustamento automatico del volume" o simili siano disattivati.

Infine, se riscontrate il problema solo con le vostre cuffie, è possibile che gli auricolari non siano compatibili con lo smartphone o siano danneggiati, riducendo così il volume dell'output sonoro. Per accertarvi che il problema non siano le cuffie, provate a collegarle ad un altro dispositivo e verificate se quest'ultimo riproduce l'audio al giusto volume.



Una volta appurato che il problema non sta negli auricolari, provate a effettuare nuovamente l'abbinamento Bluetooth tra le cuffie e il vostro smartphone. Se invece disponete di un paio di cuffie cablate, verificate che il jack da 3,5 mm e la porta dello smartphone siano puliti e che il cavo non sia logoro.