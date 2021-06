Cosa vuol dire Dvb-T2 HEVC? Ecco cosa cambia in termini di compatibilità

L'argomento switch off al DVB-T2 l'abbiamo ampiamente trattato su queste pagine e l'abbiamo sviscerato in vari fronti. Tuttavia, in molti non sanno che si tratta di due cose differenti, che faranno parte della così detta TV 4.0 che diventerà attiva il prossimo anno.

HEVC infatti rappresenta il codec video che è noto anche come H.265 e, grazie ad una maggiore efficienza, è anche in grado di supportare l'8K. E' questa la motivazione principale che ha portato le autorità a sceglierlo per il digitale terrestre, in quanto porterà ad un passo in avanti significativo in termini di qualità delle immagini.

DVB-T2 invece è la tecnologia utilizzata per la trasmissione: rispetto al DVB-T, il T2 sarà sfruttato per liberare la banda 700Hz che è stata ceduta dal MISE agli operatori telefonici per favorire la diffusione del 5G.

In termini di compatibilità, è necessario che il decoder o il TV che intendete acquistare (se ce n'è bisogno) sia in grado di supportare il DVB-T2 HEVC, in modo tale da avere tra le mani un prodotto che non vi costringerà ad ulteriori cambi.

Ricordiamo che è disponibile un apposito tool che permette di accedere alla lista dei tv e decoder compatibili con il DVB-T2, ed è a disposizione anche il bonus TV da 50 Euro.