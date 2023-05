Cosa vuol dire il lucchetto di Chrome? Pochi lo sanno e Google vuole rimuoverlo

Sembra che l'icona del lucchetto che si può vedere in alto a sinistra nella barra degli URL contestualmente a Google Chrome sia un "elemento misterioso" per molti (nonostante basti qualche clic per comprendere di cosa si tratta). Infatti, BigG ha deciso di eliminare il lucchetto per via del fatto che in pochi comprendono a cosa si fa riferimento.

A tal proposito, come riportato anche da Ars Technica, nonché come spiegato direttamente in un post pubblicato sul blog ufficiale di Chromium nella giornata del 2 maggio 2023, a quanto pare solamente l'11% degli utenti conosce il significato dell'icona (perlomeno stando ai dati riguardanti una ricerca condotta nel 2021).

In parole povere, non sembrano essere in molti ad aver effettivamente approfondito il tutto. Eppure basta semplicemente premere sull'icona del lucchetto e selezionare la voce "La connessione è sicura" (o simile) per comprendere che si tratta di un'indicazione relativa alla presenza o meno di una connessione HTTPS (protocollo di comunicazione tra client e server Web più sicuro rispetto all'HTTP, visto che la "S" indica una trasmissione in forma criptata).

In ogni caso, la decisione è ormai presa: per via della "confusione" generata dall'icona del lucchetto e del fatto che ormai ci si aspetta che un ampio numero di siti Web sfrutti il protocollo HTTPS, a partire da Chrome 117, che dovrebbe arrivare a settembre 2023, ci sarà una nuova icona. Quest'ultima risulta più "neutra", come potete vedere dalle immagini presenti in calce alla notizia, visto che sembra quasi rimandare banalmente a delle "opzioni" (mettendo dunque da parte l'indicazione relativa alla sicurezza).

Per il resto, il menu associato all'icona rimarrà il medesimo, visto che le opzioni saranno quelle che sono ora legate all'icona del lucchetto. La nuova icona "Tune" è stata pensata anche per cercare di far premere maggiormente gli utenti in quel punto, visto che a quanto pare l'icona del lucchetto non avrebbe fatto intuire a molti che premendo in quel contesto risulta possibile ottenere maggiori informazioni sul sito Web che si sta visitando. La nuova icona sarà attiva su PC e Android, mentre per iOS e iPadOS verrà semplicemente eliminata la precedente icona. Per il resto, continueranno a rimanere presenti nella barra degli URL indicazioni relative a quei portali che non fanno uso del protocollo HTTPS.