Cosa vuol dire macOS? Le varie evoluzioni del nome del sistema operativo

Da quando Apple ha lanciato macOS Sonoma lo scorso settembre, sono tantissimi gli utenti che hanno fatto il "salto" verso la nuova release del sistema operativo per Mac e Macbook. Tutti sanno che nomi quali "Sonoma", "Ventura" e "Big Sur" sono legati a regioni geografiche della California, ma pochi hanno idea di cosa vuol dire davvero "macOS".

Il nome macOS è un acronimo che sta per "Macintosh Operating System". Semplice, no? Non proprio, perché in realtà il nome attuale del sistema operativo per Mac e Macbook è diverso da quello che aveva fino a qualche anno fa. Il "salto" verso macOS, infatti, si è verificato solo con macOS 10.12 Sierra: prima, invece, il sistema operativo si chiamava OS X, o Mac OS X.

Il cambio di nome è avvenuto con il lancio di macOS Sierra nel 2016, e da allora le versioni successive del sistema sono tutte state rinominate in "macOS", anziché OS X. Nel 2020, invece, è cambiata la numerazione di macOS: dopo essere rimasto alla versione 10 per ben vent'anni (dal lancio di OS X 10.0 Cheetah nel 2001), macOS si è aggiornato alla versione 11 con Big Sur, continuando poi la numerazione con macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura e macOS 14 Sonoma. L'ultima release di macOS 10 (ovvero l'ex-OS X 10) è stata Catalina, anche nota come macOS 10.15.

Un'altra domanda che qualcuno - specie tra i più giovani - potrebbe porsi è che cosa significhi la parola Macintosh che compare in versione abbreviata sia nel nome di macOS che in quello di ogni laptop e desktop di Cupertino. Con il termine "Macintosh", Apple fa riferimento (anzi, faceva, oggi si usa il più snello "Mac") alla sua linea di PC proprietari. Il primo Macintosh è stato presentato nel 1984, con un roboante spot durante il Super Bowl XVIII.

Il Macintosh aveva diverse frecce al suo arco, che gli permettevano di competere con la concorrenza ad armi pari. In particolare, esso era dotato di una GUI, ovvero di un'interfaccia utente grafica, e di un mouse, che molti altri computer del tempo non avevano. L'idea alla base del dispositivo era infatti quella di fornire un PC facile e immediato da utilizzare, grazie alla sua esperienza "punta e clicca". Tale filosofia rimane invariata ancora oggi, e non a caso anche il nome Macintosh persiste in tutto l'hardware e il software per i computer di Apple, benché in forma contratta.