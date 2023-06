Cosa vuol dire messaggi RCS? Le differenze coi classici SMS

La mancata integrazione del supporto RCS su iMessage di Apple ha aperto un dibattito anche piuttosto aspro sulla necessità di utilizzare lo standard. Ma qual è la differenza con gli SMS?

RCS sta per Rich Communication Services ed è un protocollo per la messaggistica istantanea che supera i limiti degli SMS offrendo funzionalità più moderne con contenuti multimediali come immagini, video e GIF. Tuttavia, il protocollo permette anche di inviare messaggi più lunghi senza limiti di caratteri, ma anche di creare gruppi, condividere la posizione ed inviare e ricevere le conferme di lettura, il tutto in maniera completamente gratuita e con la crittografia end-to-end.

Rispetto agli SMS quindi offrono vantaggi importanti, ma non sono supportati da tutti gli smartphone ed operatori. La maggior parte degli smartphone Android lanciati negli ultimi anni supportano il protocollo RCS e tutti gli operatori del mondo l’hanno adottato. Potete comunque verificarne l’attivazione tramite il pannello Impostazioni dei messaggi su Android, dov’è disponibile un toggle ad hoc da attivare.

Gli iPhone non supportano la messaggistica RCS, in quanto Apple ha preferito affidarsi al suo servizio proprietario iMessage per la messaggistica iPhone-iPhone. Ciò vuol dire che se un utente Android invia un messaggio RCS ad un iPhone, quest’ultimo lo riceve come SMS.