Cosa vuol dire ProRes? Tutto sui video registrabili mediante iPhone

Su alcuni modelli di iPhone, è possibile registrare video in modalità ProRes, un nuovo formato introdotto da Apple che permette anche di modificare i filmati ed offre vari vantaggi. Andiamo a scoprirli insieme.

Innanzitutto, i video in ProRes sono supportati sui seguenti modelli di iPhone:

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

A livello di vantaggi, il formato ProRes permette di ottenere una maggiore fedeltà dei colori ed una compressione ridotto. Ciò si traduce in filmati che pesano di più rispetto a quelli “tradizionali”. Sempre sui modelli in questione, è possibile sfruttare il formato ProRes su tutte le fotocamere, inclusa quella anteriore, mentre non è possibile utilizzarlo in modalità Cinema, Time-Lapse e Slo-mo.

Registrare un video in formato ProRes è molto semplice: basta infatti semplicemente aprire la Fotocamera, spostarsi nella modalità Video e quindi fare tap sull’icona “ProRes HDR” per attivarlo. Se tale icona è sbarrata, significa che è disattivato, altrimenti no.

Il formato ProRes è in grado di registrare video in formato 4K a 30fps, mentre iPhone 15 Pro e 15 Pro Max è garantita la registrazione in 4K a 60fps. Sui modelli con 128 gigabyte di storage, la registrazione è disponibile solo in 1080p/30fps, ad eccezione di iPhone 15 Pro da 128 gigabyte è possibile registrare in 4K a 60fps se si collega ad un dispositivo di archiviazione esterno compatibile.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo anche spiegato come modificare la durata del tocco aptico su iPhone.