Cosa vuol dire quando un gatto ammicca languidamente?

Uno studio analizza un particolare comportamento dei nostri domestici amici felini, rivelando non solo che ci “sorridono”, ma che anche noi possiamo ricambiare il gesto e rafforzare il rapporto di fiducia che abbiamo con loro.

Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, analizza un gesto molto particolare che fanno i gatti e che i proprietari di questi pelosi quadrupedi sicuramente conosceranno perfettamente. Quante volte, infatti, soprattutto quando l’animale è tranquillo ed a riposo sul letto o sul divano, lo abbiamo visto ammiccare lentamente, chiudere languidamente gli occhi soddisfatto. Ebbene, questo comportamento è molto importante per loro ed ha un significato ben preciso. Quando i gatti stringono le palpebre, infatti, se vogliamo confrontarlo con un rispettivo umano, è come se stessero sorridendo felici. Imitare questo loro gesto li aiuta, secondo la ricerca, ad essere meno diffidenti, oltre a dargli un senso di sicurezza e fiducia. Gli scienziati che hanno condotto lo studio hanno elaborato due esperimenti per dimostrare l’importanza di tutto ciò. Nel primo, è stato preso un campione di 21 animali, provenienti da 14 famiglie, con i loro rispettivi proprietari.

Quando il gatto si adagiava comodo per rilassarsi il proprietario doveva porsi a un metro dall'animale e doveva sbattere lentamente le palpebre quando il compagno peloso lo guardava. Delle telecamere, intanto, inquadravano sia il proprietario che il gatto. E’ stato visto che il gatto chiudeva lentamente e più spesso le palpebre in risposta al padrone. Quando invece il padrone dell’animale non sbatteva le palpebre, anche l’animale le chiudeva con una minor frequenza. Il secondo esperimento ha visto la partecipazione di 21 gatti, proveniente da 8 famiglie diverse ma, questa volta, invece dei proprietari i gatti incontravano gli stessi scienziati dello studio. Questi per loro erano persone estranee e, come nel primo esperimento, anche gli scienziati dovevano sbattere le palpebre di fronte all'animale. Come controllo, invece, alcuni scienziati non sbattevano le palpebre di fronte al gatto.

Ebbene, nonostante l’animale non conoscesse chi aveva di fronte tendeva a fidarsi di più e ad essere più amichevole nei confronti degli scienziati che di fronte a lui sbattevano le palpebre ricambiando molte volte di seguito il gesto. Come prova di questa fiducia i gatti si avvicinavano alla mano tesa che lo scienziato offriva loro. Ma il gesto di sbattere lentamente le palpebre come nasce nel gatto? Probabilmente come gesto di conforto perché lo sguardo fisso, nei gatti, è segno di sfida. Sbattere le palpebre vuol dire interrompere il contatto visivo fisso e quindi non viene percepito dall'animale come segno di sfida. L’ammiccamento, però, può essersi anche evoluto perché gli umani rispondevano in maniera positiva a quel gesto e non ad altri. Questo semplice gesto fatto ai nostri amici gatti potrebbe quindi aiutare a stringere un legame più forte con loro.