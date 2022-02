Cosa vuol dire TV digitale terrestre? Tutto quello che c'è da sapere

Su queste pagine siamo soliti parlare delle novità al digitale terrestre e delle modifiche che stanno avvenendo in occasione dello switch off al nuovo DVB-T2. Ma in cosa consiste la TV digitale terrestre?

Introdotta nel 2008 in Italia, la TV digitale terrestre (anche nota con la sigla DTT) è completamente gratuita e si basa sull'antenna terrestre (non la parabolica satellitare) che prima di tale data era utilizzata anche per i sistemi analogici. Anche per il nuovo standard non sono segnalate novità: il DVB-T2 non richiede una nuova antenna e se ben direzionata potete comunque accedere alla nuova piattaforma, a patto di possedere un decoder o TV compatibile.

Su digitale terrestre il bouquet dei canali è molto vario: a quelli generalisti a marchio Rai e Mediaset, infatti, si aggiungono quelli a pagamento pay che sono visibili solo se si acquista una smartcard da inserire nel decoder o TV, e le televisioni locali che cambiano a seconda del territorio.

In termini di benefici portati dal nuovo DVB-T2, segnaliamo una migliore qualità dell'immagine: in questi giorni è in corso il passaggio alla codifica MPEG-4. Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine per restare sempre aggiornati su tutto quanto concerne il digitale terrestre e l'ormai vicino ed imminente switch off al nuovo DVB-T2.