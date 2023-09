Ci sono voluti 15 anni per vedere queste cose su un iPhone... con USB-C!

Dopo avervi dato qualche consiglio sui primi acquisti da fare per l'iPhone con USB-C, la questione continua a tenere banco in lungo e in largo tra gli appassionati. A differenza di altre feature di interesse variabile, infatti, l'adozione di questo standard è motivo di entusiasmo quasi generalizzato.

Lo youtuber Stephen Robles ha pubblicato in queste ore un video in cui testa diversi dispositivi di tutti i giorni per saggiarne il funzionamento coi nuovi iPhone 15, per comprendere come e in che misura è possibile espandere le proprie possibilità con una novità tanto attesa.

Molto interessante la possibilità di collegare un generico hub USB-C con ingresso Ethernet, che consente di collegarsi a una rete cablata anche con iPhone in maniera pressoché istantanea e senza alcun tipo di accorgimento extra.

A funzionare apparentemente senza problemi è anche il lettore di SD e MicroSD dello stesso hub USB-C, correttamente visto tramite l'app Files presente su iOS, così come l'output video tramite porta in uscita USB-C.

Immediato anche l'accesso a SSD, chiavette di memoria e adattatori SD dedicati, sempre tramite Files, ma lo youtuber ha verificato anche con successo la possibilità di registrare video direttamente su una memoria flash esterna.

Per chi desidera utilizzarlo per la ricarica inversa, potrà sfruttare questa possibilità tramite un adattatore dedicato. Con un cavo USB-C/Lightning potrete caricare senza problemi le vostre vecchie periferiche Apple, mentre con un cavo USB-C/USB-C potrete caricare device già dotati di questo standard.

A non funzionare correttamente, invece, sono periferiche che necessitano di alimentazione supplementare. Parliamo ad esempio di webcam di nuova generazione o di schede di acquisizione, che non verranno lette correttamente se collegate solo all'iPhone per ottenere la loro immagine e utilizzarla come su iPad come webcam, ad esempio.

Lo stesso, perlomeno per gli iPhone 15 "base", vare anche per dispositivi audio come l'interfaccia audio MOTU M2. Un semplice microfono collegato direttamente sull'iPhone, invece, sembra funzionare correttamente.

Potete recuperare il video nel player in cima a questa notizia.



Nel frattempo, potrebbe interessarvi scoprire anche tutte le novità di iOS 17 e iPadOS 17, i nuovi aggiornamenti per dispositivi Apple.