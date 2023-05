Cose che non leggi nei libri di scuola: 5 incesti famosi della storia

Il tabù dell’incesto è considerato da molti antropologi di rilievo come la nascita della cultura: non è un carattere innato dell’essere umano (in diverse civiltà primitive è praticato) ma si trova nella stragrande maggioranza delle realtà civilizzate e che hanno partorito una cultura propria.

Tuttavia, nel corso della storia, sono emersi tantissimi casi di unione sessuale tra parenti stretti e oggi ve ne faremo conoscere 5.

Come iniziare questa lista se non con il faraone egiziano Tutankhamon? Il suo corpo è stato oggetto di moltissime analisi e si è scoperto che questo era soggetto ad alterazioni fisiche molto particolari, come gli ampi fianchi femminili, i denti sporgenti e il piede deformato; tutte caratteristiche che suggeriscono la genesi incestuosa del giovane sovrano. L’unione tra fratello e sorella era una pratica ricorrente nelle dinastie regali dell’antico Egitto.

Un altro caso iconico è quello della dinastia spagnola degli Asburgo. Non è una novità che anche queste stirpi ricorressero all’incesto per preservare il sangue reale; tuttavia, secondo diversi studiosi, siffatta modalità ha tutti i requisiti necessari per candidarsi come responsabile dell’estinzione del ramo spagnolo della famiglia. Ai fini della comprensione, vi facciamo notare che Carlo II degli Asburgo, l’ultimo membro della casata, aveva un coefficiente di consanguineità dieci volte superiore a Filippo il Bello, il primo re asburgico di Spagna.

Terminiamo con gli “episodi reali” citandovi la principessa delle Hawaii, Nahienaena. La fanciulla era innamorata di suo fratello, ma l’idea del matrimonio era minata dai missionari cristiani, che consideravano l’incesto un peccato. La principessa fu costretta a sposare un altro uomo, ma rimase legata per sempre al suo consanguineo.

Questa, invece, è una tragica storia, di quelle da narrazione true crime. Una modella americana, Barbara Daly Baekeland, ebbe una vita turbolenta e tragica che la segnò profondamente. La donna ebbe un figlio di nome Anthony, che scoprì essere omosessuale: la madre tentò di “guarire” il povero ragazzo obbligandolo a frequentare prostitute. Solo successivamente, Barbara ha iniziato a intrattenere una relazione incestuosa con lui. Purtroppo, tutte queste disgrazie colpirono la già fragile psiche di Anthony, il quale arrivò a uccidere sua madre e a tentare di uccidere sua nonna.

L’ultimo esempio vi farà sorridere (e non poco!) perché a praticare l’incesto è stato niente di meno che il creatore della teoria dell’evoluzione: Charles Darwin. Egli, infatti, si unì in matrimonio con sua cugina di primo grado, Emma Wedgwood. I due ebbero molti problemi di salute con i loro figli, di cui alcuni morirono durante l’infanzia, mentre altri soffrirono di malattie e disturbi.