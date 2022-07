Ecco le cose che non sai sul naso del tuo cane e che non ti faranno dormire la notte

Il nostro senso principale come esseri umani è la visione. Immagina di poter dire, guardando chi c'era nelle nostre vicinanze, da quanto tempo erano lì e se erano preoccupati o meno. Questo è esattamente ciò che i cani possono fare con il loro naso.

Il naso maestoso del cane è in grado di conoscere le persone e gli animali che si trovavano nelle vicinanze, quanto tempo fa erano lì, in che direzione stavano andando e se erano malati, sani o stressati. Il naso del cane rileva anche l'umidità e la carica elettrica. Insomma, non solo i gatti hanno i superpoteri!

Il loro naso è bagnato per raccogliere più odori. Quando parliamo di naso, ci riferiamo a tutte le parti coinvolte con l’olfatto come le narici, la lunghezza del muso, i recettori per l'olfatto e la parte del cervello coinvolta.

Pensateci per qualche secondo... abbiamo tre recettori sensoriali negli occhi per vedere tutti i colori (rosso, verde e blu) e le definizioni del nostro mondo.

I cani hanno oltre ottocento cellule sensoriali nasali!

Sapevi che i cani espirano dalle fessure laterali del naso per ridurre al minimo la perdita di odore? Avete capito bene: usano narici diverse per odori diversi. Se l'odore rilevato è nuovo e gradevole o neutro, la narice destra lo assorbirà prima, quindi lo sposterà sulla narice sinistra. L'odore di adrenalina (paura, stress) verrà inalato sempre dalla narice destra ma non raggiungerà mai la narice sinistra.

Quando i cani si incontrano e scodinzolano, gli odori delle loro sacche anali si diffondono intorno al loro corpo. Tutti i cani hanno due sacche anali che secernono un odore molto sgradevole per loro è una vera e propria carta d’identità per cani.

Hai mai notato che, puntualmente e spontaneamente, il vostro cane calpesta il “ricordino” da poco espulso? Questo avviene perché i cuscinetti dei piedi dei cani hanno ghiandole che emettono odore. Il “marchio” aiuta a far sapere al prossimo cane chi c'era.

Un cane che possiede un "secondo naso" è chiamato organo vomeronasale. Questo si trova sopra il palato. Gli odori devono essere disciolti (né sospesi nell'aria) per essere rilevati. Questo organo viene utilizzato per rilevare i feromoni. Ogni animale di una specie riconosce un feromone. Quando un membro di quella specie riceve il segnale del feromone, dovrebbe suscitare un comportamento specifico. C'è uno spray e un collare sul mercato chiamato Dog Appeasing Pheromone (DAP) che provoca un comportamento calmante.

I cani possono rilevare le cose più disparate con il loro senso dell'olfatto. Possono trovare droghe, mine antiuomo, prodotti agricoli di contrabbando o specie in via di estinzione, persone perdute e morti. Queste sono solo alcune delle loro capacità!