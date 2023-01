Ecco le cose spaventose che succedono al corpo umano nella 'zona della morte' dell'Everest

Il corpo di noi umani si è evoluto per stare al meglio a una certa altitudine: il livello del mare, dove i livelli di ossigeno sono adeguati per il nostro cervello e i nostri polmoni. Per questo motivo esistono zone nel nostro pianeta incredibilmente pericolose per noi, come ad esempio la famigerata "zona della morte" del monte Everest.

Questa è la zona con un'altitudine superiore agli 8.000 metri, dove c'è così poco ossigeno che il corpo inizia a cedere e dove cervello, cuore e polmoni degli intrepidi scalatori iniziano lentamente a cedere.

“Il tuo corpo si sta deteriorando e essenzialmente sta morendo”, riporta Shaunna Burke che ha scalato l’Everest nel 2005. "Diventa una corsa contro il tempo." Al livello del mare, l'aria contiene circa il 21% di ossigeno, mentre ad altitudine superiori a ai 3.500 metri i livelli di ossigeno sono inferiori del 40%.

A 8 chilometri sopra il livello del mare l'aria ha così poco ossigeno che sembra di "correre su un tapis roulant e respirare attraverso una cannuccia", secondo l'alpinista David Breashears. Quando la quantità di ossigeno nel sangue scende al di sotto di un certo livello, la frequenza cardiaca sale fino a 140 battiti al minuto, aumentando il rischio di infarto (a proposito, sapete che la montagna è stata scalata perfino da un cane?).

Nel corso di settimane ad alta quota, il corpo umano inizia a produrre più emoglobina per compensare la carenza di ossigeno, ma troppa può addensare il sangue, rendendo più difficile per il cuore pompare in tutto il corpo e aumentando il rischio di ictus o l'accumulo di liquido nei polmoni... oltre ad affaticamento, sensazione di imminente soffocamento durante la notte, debolezza e tosse persistente.

Uno dei maggiori fattori di rischio a quasi 8.000 metri è l'ipossia, ovvero una mancanza di un'adeguata circolazione dell'ossigeno in organi come il cervello. Quando succede gli scalatori potrebbero avere un delirio che alcuni esperti considerano una forma di psicosi da alta quota. In questi casi il giudizio degli alpinisti professionisti diventa compromesso e potrebbero iniziare a fare cose strane, come togliersi i vestiti o parlare con amici immaginari.

Il freddo di questa zona inoltre potrebbe congelare all'instante la pelle portando alla cancrena, mentre il bagliore della neve e del ghiaccio può causare perdita temporanea della vista o rottura dei vasi sanguigni negli occhi. In genere, gli scalatori tentano di raggiungere la vetta in un solo giorno, trascorrendo il minor tempo possibile nella zona della morte.

Arrivati in cima a monte Everest (che è cresciuto di quasi un metro), infatti, le spedizioni tornano subito indietro, dopo qualche momento di celebrazione.