E' stato (forse) trovato il cosiddetto 'anello mancante' dell'alfabeto

Le origini dell'alfabeto sono sempre rimaste coperte da un velo di mistero, impossibile da decifrare anche dopo studi decennali. Tuttavia, una nuova scoperta archeologica in Israele sembrerebbe aver portato gli esperti a compiere un nuovo passo verso la risoluzione di alcune domande, soprattutto quelle riguardanti il cosiddetto "anello mancante".

Secondo gli studiosi e pochissime testimonianze archeologiche, bisognerebbe cercare la genesi dell'alfabeto nella penisola del Sinai. In questo luogo è probabile che, intorno al 1800 a.C., siano state create le prime lettere - diffondendosi, poi, in amplia scala, a partire dal 1300 a.C. per tutto il Levante e il Mediterraneo.

Fu da quel momento che si diede vita a quelli che furono l'alfabeto del greco antico e del latino, che hanno, poi, posto a loro volta le basi per la nascita di gran parte delle lingue europee.

Il problema di questa supposizione, tuttavia, risiedeva, fino ad oggi, nella scarsa mancanza di prove che potessero confermarla in pieno.

Fortunatamente, però, nel sito archeologico di Tel Lachich (Israele), un gruppo di ricercatori austriaci avrebbe trovato recentemente un particolare frammento in ceramica, risalente al 1450 a.C., in cui è possibile notare immediatamente una piccola inscrizione.

Proprio questa scritta è stata considerata come "l'anello mancante" dell'alfabeto, perché permette di comprendere meglio dove e come fossero graficamente le prime lettere in un'età così remota.

Sulla base di quello che sappiamo sul sito, Tel Lachich, già durante i primi regni d'Egitto, era una città ben nota nella documentazione antica orientale. La sua importanza risiedeva nell'essere un centro in cui si riunivano varie attività, da quelle mercantili fino a quelle artistiche, e che mettevano in comunicazione luoghi come l'Egitto, Cipro e i popoli dell'Egeo.

Lo stesso frammento che è stato trovato sembrerebbe derivare da una ciotola importata dall'isola di Cipro e, successivamente, "decorata" con dell'inchiostro scuro per formare delle inscrizioni in diagonale.

Da una prima lettura degli esperti, non è ben chiaro cosa vi sia scritto. Graficamente le lettere presenti sono molto simili ai geroglifici egiziani, ma non uguali. Sono nate, quindi, delle prime supposizioni tra gli studiosi coinvolti: alcuni pensano che vi sia scritto "schiavo", altri, invece, il nome di qualcuno che fosse collegato alle parole "nettare" o "miele".