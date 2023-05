Cosmonauti buttano spazzatura nello spazio e scatta la polemica

Intorno all'orbita terrestre si può trovare un gran numero di spazzatura spaziale a causa dell'uomo... e perché inquinare ancora di più?! Questo è quello che avranno pensato molti utenti del web e, infatti, ha fatto scalpore il rilascio di alcuni detriti inutili da parte di due cosmonauti mentre stavano attuando una "passeggiata spaziale".

In particolare, i russi Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin hanno gettato dell'hardware usato dopo aver spostato una camera di equilibrio da una parte all'altra della stazione. Gli esperti spaziali hanno spiegato che i pezzi si sarebbero disintegrati in modo innocuo nell'atmosfera terrestre subito dopo essere stati lanciati.

Nella loro passeggiata spaziale durata più di 7 ore, i due cosmonauti hanno supervisionato lo spostamento di una camera di equilibrio da un lato all'altro della ISS sul segmento russo della stazione spaziale. Quindi durante i lavori hanno accumulato tutto l'hardware che non poteva più essere utilizzato e lo hanno gettato.

La manovra era pianificata e gli esperti sapevano che lo avrebbero fatto perché i pezzi si sarebbero disintegrati in orbita. Quindi non c'è alcuno "scandalo" e la "bufera" che si è scatenata online - ma che fortunatamente dopo le spiegazioni sembra essersi placata - ha lasciato il tempo che ha trovato. I membri della Stazione Spaziale Internazionale non inquinerebbero mai il luogo dove vivono se fosse pericoloso, perché in passato hanno avuto brutte esperienze.