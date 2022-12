La cospirazione del Glitter: l'ultima bizzarra 'teoria del complotto' che devi conoscere

Forse non lo sapete, semplicemente perché non vi interessa, ma i glitter, quei fastidiosissimi micro coriandoli scintillanti, sembrano essere utilizzati in un "settore segreto" e non ci è dato sapere quale. Questa mancanza di informazioni ha creato sul web l'irriverente e bizzarra teoria della Cospirazione dei Glitter.

Ad oggi ci sono due società principali che creano questo materiale ed entrambe si trovano nel New Jersey. La prima è l'originale Meadowbrook Inventions, secondo il New York Times, mentre la seconda azienda è Glitterex. Il procedimento è anch'esso segreto: le aziende non vogliono che i loro clienti sappiano come siano prodotti... e questa ci sembra essere una scelta accettabile!

Tuttavia, il consumatore numero uno di questo materiale è un segreto che non vuole essere divulgato... e l'arcano in questione ha dato via a numerose speculazioni.

Tutto è iniziato quando un giornalista ha chiesto a Glitterex quale fosse il mercato più grande in cui l'azienda vende i loro prodotti, ma la risposta non è arrivata perché il rappresentante di Glitterex non voleva che si sapesse.

Da qui sono iniziate le speculazioni: alcuni utenti pensano che sia l'industria della costruzione di barche e che il glitter sia incorporato nelle imbarcazioni, ma le varie aziende non vogliono che il consumatore lo sappia perché potrebbe "danneggiare" l'immagine maschile (sì, avete letto bene).

Addirittura alcuni pensano che questi scintillanti frammenti siano messi nelle spiagge per farle brillare di più o nei dentifrici, ma la verità è che, come molte teorie cospirazioni nate sul web (ad esempio quella che afferma che gli uccelli non siano veri) questa è stata fatta (molto probabilmente) per prendere in giro le vere teorie del complotto.