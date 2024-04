Costa meno di 90 euro, ma questo smartphone TCL è davvero incredibile!

Smartphone TCL 40SE è solo apparentemente un telefono entry level e senza troppe pretese. Perché poi, passando al setaccio le sue qualità tecniche, scoprirai che vale molto di più! Bello anche il colore Purple, che ti distinguerà dalla massa. Se lo prendi ora, beneficerai dello sconto del 5%, quindi lo paghi solo 89,90 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Lo smartphone soddisfa anche le esigenze maggiori in termini di fotografia. Infatti, monta una Tripla camera posteriore con sensore principale da 50mp, sensore di profondità da 2mp e sensore Macro da 2mp. Ma non solo, prevede anche l'autofocus, flash LED e HDR.

Bene anche la fotocamera frontale da 8mp, flash e HDR.

Ben fatto il Display, con schermo HD+ 20:9 da 6.75” (1600 x 720). Non solo, NXTVISION visual, 90% screen-to-body ratio; frequenza d'aggiornamento (Refresh rate) 90 hz. Ideale per quanti guardano sul telefono prodotti in streaming.

Sistema Operativo Android 13, l'ultimo di casa Google.

Prestazioni discrete con il Processore Octa-Core Elio G37, combinate a una Ram da 4GB e memoria interna da 128GB espandibile con MicroSD fino a 1TB.

La Batteria consente di arrivare tranquillamente a fine giornata, essendo da 5010mAh. Vanta anche la ricarica rapida 18W.

Insieme al telefono riceverai connettore Usb-C e jack per auricolari.

Sconto del 5%, ora paghi solo 89,90 euro!

