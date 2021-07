Quanto costa l'abbonamento DAZN da oggi? Ecco le novità del 29 Luglio

Dalla giornata di oggi è ufficialmente entrato in vigore il nuovo listino DAZN, che porta con se un'importante novità. È infatti scaduta la promozione che ci ha tenuto compagnia durante questi primi 28 giorni di Luglio e che ha consentito agli utenti di risparmiare 10 Euro al mese sul costo mensile della sottoscrizione.

Da oggi, infatti, per l'abbonamento a DAZN si paga il prezzo pieno: 29,99 Euro, con la prima mensilità che. si paga già oggi ed il rinnovo automatico previsto tra un mese. Chiaramente non cambia il sistema alla base di DAZN: è possibile presentare richiesta di disdetta in qualsiasi momento, e non è previsto alcun vincolo contrattuale.

Nel frattempo, nella giornata di ieri è arrivata la chiusura dell'istruttoria sull'accordo DAZN-TIM da parte dell'Antitrust, che non è intervenuto in quanto gli impegni intrapresi dall'operatore telefonico e la piattaforma di Perform rappresentano delle importanti garanzie. Nel comunicato stampa diffuso a seguito della decisione, infatti, l'Antitrust osserva che "le Parti hanno rappresentato che sin dal 1° agosto sarà possibile disporre dei contenuti DAZN con TIMVision senza la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento con TIM".

Qualche giorno fa intanto si è anche parlato del possibile ritorno dell'app DAZN per Sky Q e dei due canali satellitari, ma al momento non sono arrivate conferme.