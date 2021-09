Quanto costa l'abbonamento a DAZN? Vincoli, offerte e costi di Settembre 2021

In attesa di vedere Juventus-Milan su DAZN, facciamo un breve recap sull'abbonamento che da questa stagione consente di seguire tutte le 380 partite della Serie A TIM in streaming.

Come ormai noto, è scaduta l'offerta di lancio di DAZN che ha permesso a tanti clienti di ottenere l'accesso per 12 mesi a 19,99 Euro al mese. Da Agosto infatti è entrato in vigore il listino "classico" di DAZN che ci accompagnerà per tutta la stagione.

L'abbonamento a DAZN ha un prezzo di 29,99 Euro al mese, con possibilità di disattivarlo e riattivarlo in qualsiasi momento. Non è infatti previsto alcun tipo di vincolo: DAZN, essendo un servizio di streaming simile a Netflix, permette di mettere in pausa il pagamento e di disabilitare il rinnovo automatico e non prevede anche clausole di restituzione degli scontri di cui si è usufruito in passato.

A livello di compatibilità, DAZN può essere visto su mobile (su tablet e smartphone Android ed iOS, oltre che gli Amazon Fire) su TV sia tramite le app disponibili sugli store di LG, Panasonic, Samsung ed Hisense che tramite il Play Store di Android TV, Apple TV ed i dongle come Fire TV Stick e Chromecast. Garantita ovviamente anche la compatibilità con TIMVision Box oltre che per le console come PlayStation 4, 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One, One S, One X, Series X e Series S.

Per tutte le informazioni su come ottenere la migliore qualità video su DAZN, vi rimandiamo al nostro approfondimento.