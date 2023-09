Quanto costa l'abbonamento a Kindle Unlimited? Amazon offre la prova gratuita

Dopo aver approfondito le possibilità offerte da Amazon Prime Reading, è arrivato il momento di dare un'occhiata anche all'altro abbonamento in ambito di libri proposto dal ben noto store e-commerce. Si fa riferimento a Kindle Unlimited, che consente di accedere a milioni di eBook.

Quest'ultimo ha un prezzo di 9,99 euro al mese, ma in questo periodo Amazon sta proponendo, mediante annunci che compaiono su Google (ed è così che abbiamo scoperto la promozione), 2 mesi di prova gratuita per i nuovi clienti. Se non avete mai provato questo abbonamento e siete alla ricerca di qualcosa da leggere, potreste dunque voler approfondire la pagina ufficiale di Amazon Kindle Unlimited.

Insomma, c'è una promozione un po' "nascosta" su Amazon in questo periodo, ma adesso sapete eventualmente come usufruirne. In ogni caso, non serve per forza di cose un eBook reader per poter leggere i libri inclusi in Kindle Unlimited, in quanto questo si può fare anche mediante un'apposita applicazione per dispositivi mobili e computer. Maggiori dettagli sul sito Web ufficiale di Amazon.

Per il resto, potrebbe interessarvi sapere che il catalogo di Kindle Unlimited è particolarmente ampio, dato che sono inclusi sia romanzi di un certo calibro (vedasi Harry Potter) che opere di autori emergenti in esclusiva Amazon. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per recuperare qualche eBook senza sborsare nulla (ricordandosi eventualmente di disattivare il rinnovo automatico dell'abbonamento).