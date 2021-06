Quanto costa l'abbonamento a Sky solo calcio? I prezzi dalla nuova stagione

Sono passati svariati giorni dall'annuncio dei nuovi pacchetti Sport e Calcio di Sky ed in settimana è arrivata anche la comunicazione di DAZN sulle nuove opzioni a disposizione degli abbonati.

Tuttavia, la domanda che si fanno molti riguarda appunto Sky e nello specifico la proposta per vedere il calcio.

La verità è che non è possibile stabilire un prezzo specifico per un'offerta solo calcio. Come abbiamo indicato nel nostro approfondimento sul pacchetto Sky Calcio, il bundle consente di seguire 3 partite su 10 della Serie A, tutta la Serie B, la Premier League (5 turni a settimana), una selezione di Bundesliga e Ligue 1. I prezzo proposto ad oggi è di 30,90 Euro al mese per diciotto mesi al posto di 45 Euro.

Tuttavia, se intendete seguire anche la Champions League, Europa League e UEFA Conference League dovrete sottoscrivere anche l'abbonamento a Sky Sport. In questo caso Sky propone l'offerta con Sky TV + Sky Sport a 30,90 Euro al posto di 45 Euro, ma se volete mixare Sky Sport e Sky Calcio, non dovrete fare altro che mettervi in contatto con il customer care e scoprire quale promozione ha riservato per voi.

Per tutte le informazioni sulle offerte DAZN dalla prossima stagione, vi rimandiamo alla faq dedicata.