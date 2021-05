Quanto costa l'abbonamento a Sky Calcio? Il listino prezzi di Maggio 2021

Torniamo a parlare del listino prezzi di Sky Calcio, l'abbonamento della pay tv che permette di accedere ad un'ampia platea di contenuti calcistici e che come annunciato da Comcast, da Luglio a Settembre sarà gratuito in attesa degli sviluppi relativi al pacchetto 2 della Serie A.

Cosa fa vedere Sky Calcio?

Rispetto a quanto riportato lo scorso mese, non segnaliamo grosse novità a livello di contenuti: Sky Calcio dà, fino al termine della stagione 2020/21, il diritto a seguire 7 partite di Serie A TIM a stagione, il calcio internazionale, la Champions League ed Europa League, la Bundesliga e Premier League e gli Europei di UEFA EURO 2021 che prenderanno il via l'11 Giugno e che saranno trasmessi in 4K HDR.

C'è invece l'incognita della prossima stagione, ma Sky evidenzia nelle note che "non appena la situazione di incertezza si sarà definitivamente risolta, ti forniremo tempestivamente le informazioni relative a tutte le competizioni che potrai trovare nel pacchetto Sky Calcio. Comunque, se scegli Sky Calcio e non riusciremo ad offrirti il solito pacchetto Sky Calcio, sarai libero di lasciarci o togliere Sky Calcio senza costi, anche se hai promozioni attive, con le modalità e i tempi che avremo cura di comunicarti".

Quanto costa Sky Calcio?

Le promozioni, che rientrano nell'offerta Sky Smart lanciata lo scorso mese, sono due:

Sky TV + Sky Calcio (con Sky Q senza parabola): 30,90 Euro al mese per 18 mesi al posto di 45 Euro;

