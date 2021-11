Quanto costa Adobe Photoshop Elements? Il 40% in meno per il Black Friday

Il Black Friday 2021 è già passato e anche il Cyber Monday 2021 si sta apprestando alla sua conclusione al momento in cui scriviamo. Tuttavia, alcune realtà hanno deciso di far proseguire le offerte legate a questo periodo per un po' di giorni. In questo contesto, c'è anche uno sconto del 40% su Adobe Photoshop Elements.

Più precisamente, se vi state chiedendo quanto costa il popolare programma di fotoritocco nell'ambito del "Black Friday 2021", dovete sapere che il noto software è finito al centro delle offerte del Microsoft Store, ovvero il negozio digitale ufficiale della società di Redmond. Infatti, quest'ultimo propone sconti fino al 50% su alcune app selezionate fino al 2 dicembre 2021.

In parole povere, c'è ancora qualche giorno per poter usufruire di questa tipologia di promozioni. La prima applicazione messa in evidenza nell'ambito dell'iniziativa promozionale è proprio Adobe Photoshop Elements 2022, software che viene ora proposto a 59,99 euro mediante il Microsoft Store. Dal portale ufficiale di quest'ultimo apprendiamo che in precedenza il costo del programma era di 99,99 euro, quindi si possono risparmiare 40 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi stava aspettando un calo di prezzo del noto software. Per il resto, se volete approfondire l'app coinvolta, potete fare riferimento al portale ufficiale di Adobe.