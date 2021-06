Quanto costa Amazon Fire TV Stick e cosa cambia tra i vari modelli?

Mentre ci avviciniamo al Prime Day 2021, che andrà in scena il 21 e 22 Giugno 2021 e che sicuramente avrà come protagonisti i dispositivi Amazon a prezzi scontati, facciamo un pò il punto su Fire TV Stick. La linea di dongle è infatti molto ricca e ed attualmente è composta da quattro modelli molto diversi tra loro.

Partendo da Amazon Fire TV Stick Lite, è disponibile ad un prezzo di listino di 29,99 Euro e rappresenta la versione base, con telecomando vocale Alexa Lite , supporto al Dolby Atmos solo tramite pass-through HDMI e la possibilità di eseguire lo streaming di contenuti in Full HD fino a 1080p con supporto ai formati HDR, HDR10+ ed HLG. Come memoria troviamo 8 gigabyte, in linea con gli altri modelli.

Amazon Fire TV Stick di terza generazione è il modello intermedio, ed ha un prezzo di 39,99 Euro. A differenza del modello di cui sopra, il telecomando può essere usata anche per controllare il volume ed accendere il TV, mentre il supporto al Dolby Atmos è totale.

Il terzo modello è il Fire TV Stick 4K ed ha un prezzo di 59,99 Euro. Qui, come suggerisce il nome, troviamo tutte le funzioni presenti nella Fire TV Stick di terza generazione con l'aggiunta del supporto allo streaming in 4K Ultra HD ed il supporto anche all'HDR 10 e Dolby Vision.

Infine, la linea si chiude con la Fire TV Cube che adotta un approccio diverso anche a livello di design. Il prezzo è di 119,99 Euro, un prezzo giustificato dal supporto ai comandi vocali con Alexa, i 16 gigabyte di RAM, il processore hexa-core e la compatibilità Ethernet completa.