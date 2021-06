Quanto costa attivare DAZN? Tra pochi giorni partono le offerte

Mancano pochi giorni al via delle nuove offerte DAZN, che saranno disponibili in via ufficiale a partire dal prossimo 1 Luglio. Continuiamo quindi con i nostri approfondimenti sul listino della piattaforma di Perform che, ricordiamolo dalla stagione 2021-22 consente di seguire tutta la Serie A.

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella nostra faq in cui abbiamo spiegato quanto costerà DAZN dal 1 Luglio, i nuovi abbonati che sottoscriveranno il servizio entro il 28 Luglio pagheranno 19,99 Euro al mese per 14 mesi, mentre coloro che posseggono già un abbonamento attivo non pagheranno luglio ed agosto e da settembre riceveranno l'addebito di 19,99 Euro al mese per 12 mesi.

Non è previsto alcun costo di attivazione per coloro che si affidano direttamente a DAZN. Contrariamente a quanto avviene con DAZN tramite TIMVision, infatti, il servizio di streaming non prevede alcun costo d'ingresso da pagare una tantum.

Discorso diverso nel caso di TIMVision: a riguardo l'operatore telefonico ha spiegato che "se non hai un abbonamento TIMVISION già attivo, è previsto un costo di attivazione di 9,99€". Ovviamente, è anche possibile ottenere due mesi di DAZN gratis tramite TIMVision, seguendo la procedura di cui abbiamo parlato nell'approfondimento dedicato.

Manca ormai poco all'attivazione del nuovo listino, e le informazioni continuano ad emergere.