Alle banche centrali produrre i 2 centesimi costa più di 5 centesimi

Per quanto il loro valore sia infimo, i centesimi e i nichelini fanno parte della maggioranza dei sistemi economici occidentali. Anche se prodotte con una lega di rame, argento e manganese, spesso le monete di basso valore non sono molto apprezzate dalla popolazione, che li ritiene poco utili.

Anche il loro costo di produzione può essere superiore al loro valore di mercato, andando così a creare un piccolo debito nelle casse dello stato che viene agilmente superato con alcuni stratagemmi economici. Tuttavia, quanto costa nella realtà produrre queste monete, facendo ovviamente riferimento al sistema economico di riferimento e al valore dell'unità di "misura" bancaria che è diverso per ciascun paese? Per gli Stati Uniti il valore da prendere come riferimento, per esempio, è il dollaro, mentre per l'UE è l'Euro e nel Regno Unito è la sterlina.

Secondo le dichiarazioni ufficiali delle Banche centrali europee e statunitensi, il costo di produzione dei centesimi e dei nichelini varia a secondo del momento storico e delle condizioni di mercato. Estrarre e manipolare i metalli di cui sono fatte le monete ha un costo e a questo bisogna aggiungere la distribuzione e l'inflazione. Dei problemi che hanno dovuto affrontare tutti i governi della storia, da quando le monete sono state inventate nel 560 a.C.

Negli Stati Uniti, l’aumento dei costi ha fatto lievitare la spesa per la produzione delle monete di quasi un intero centesimo, per la produzione di ogni singolo centesimo. Coniare e distribuire un cent quindi costa ora alla banca centrale statunitense più di 2,5 centesimi. Per fare invece un nichelino, equiparabili a 5 centesimi di dollaro, la banca centrale deve pagare più di 10 centesimi. Un vero e proprio record.

La situazione è considerata grave dallo stesso Congresso degli USA, dove l'anno scorso alcuni membri hanno affermato che è giunto il momento che il governo riduca la produzione di centesimi per ridurre le perdite. In un mondo sempre più digitale, dove la gente spende principalmente il proprio stipendio con le carte di credito, produrre meno monete di basso valore può dimostrarsi una scelta oculata in previsione di una riduzione del debito.

Non andrebbe meglio in Europa, dove la produzione di ogni singolo centesimo costa alla Banca centrale Europea 4,5 centesimi. Il costo di produzione delle monete da 2 centesimi è invece di 5,2 centesimi, mentre più economica è la produzione della moneta da 5 centesimi. A differenza infatti delle altre monete, questa moneta ha un costo di produzione equiparabile al suo valore: 5,7 centesimi. Per questa ragione, nel corso degli anni, le monete di 1 e 2 cent sono gradualmente scomparse in tutta l'UE, tanto che la loro produzione è terminata il 1° gennaio 2018.

Anche la sterlina ha sofferto di questo problema. Per produrre infatti un penny, la banca centrale britannica spende 2,7 cent.

Al giorno d'oggi, inoltre, raramente le monete sono fatte esclusivamente di un solo minerale, come l'oro. Si prediligono le leghe, molto più longevi e resistenti.

