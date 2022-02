Ecco quanto costa il chip Bonanza Mine di Intel: 'solo' 5,625 Dollari!

Intel ha rivelato il chip Bonanza Mine BMZ2 per il mining di criptovalute circa una settimana fa, alla conferenza ISCC. Nelle ultime ore, pare che il produttore di Santa Clara abbia dato inizio alle spedizioni dell'ASIC Bonanza Mine ai clienti, registrando anche il chip presso il database della SEC americana.

L'inserimento del chip nel database SEC ci permette di conoscere performance e prezzi del chip, che finora sono stati quasi del tutto ignoti, soprattutto per via della scelta di Intel di fornire i propri chip anzitutto alle grandi farm, e non ai miner "artigianali". Per esempio, è già noto che gli ASIC dell'azienda alimenteranno un'enorme farm di Bitcoin negli Stati Uniti.

I documenti relativi al chip spiegano che esso arriva a 135 TH/s in termini di performance, con una proficiency di 26 J/THs: stando a questi dati, l'ASIC Intel dovrebbe superare del 15% le performance dei principali rivali, come il Bitmain S19 Pro. Nonostante ciò, le performance dei dispositivi che usano il chip di Intel sono paragonabili, quando non leggermente inferiori, rispetto a quelle dei device della linea Bitmain S19J XP.

È invece rispetto al chip BMZ1, ovvero la prima generazione degli ASIC Bonanza Mine di Intel, che il BMZ2 risplende con un'efficienza doppia rispetto al predecessore, che però è uscito sul mercato ben quattro anni fa. In termini di performance, il miglioramento è ancora più marcati, poiché l'hashrate massimo raggiunto da BMZ2, pari a 135 TH/s, è tripla rispetto a quella di BMZ1.

Restano comunque ancora da capire alcuni dettagli sul chip: per esempio, ancora non sappiamo quale sia il suo nodo produttivo, anche se molti credono che Intel abbia usato la tecnologia TSMC a 5 nm, che nel 2018, quando è uscito BMZ1, non era ancora disponibile su larga scala. Conosciamo invece il prezzo dell'ASIC BMZ2, poiché GRIID, una delle aziende che si sono accaparrate le forniture iniziali del chip, ha spiegato di pagare ben 5.625 Dollari per ogni miner fornito da Intel.