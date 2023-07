Ecco quanto costa il Copilot AI di Microsoft per Office: svelato il nuovo abbonamento

Durante il Build 2023, Microsoft ha annunciato il Copilot IA per Windows e per Microsoft 365, il suo abbonamento per le app di Office. Mentre l'AI Copilot di Windows 11 è gratuito, però, la medesima funzione per Microsoft 365 ha un costo, che il colosso di Redmond ha confermato solo nelle scorse ore.

Stando a quanto riporta Engadget, durante l'evento Inspire di oggi, martedì 18 luglio, Microsoft ha annunciato ai suoi partner che il Copilot di Microsoft 365 avrà un prezzo di 30 Dollari per utente nel caso degli account business. La funzione Copilot IA, infatti, verrà lanciata inizialmente solo per profili per professionisti, e per questo è stata svelata durante un evento dedicato alle aziende e non al pubblico consumer.

Microsoft 365 Copilot è stato annunciato nel mese di marzo, e promette di rivoluzionare il lavoro nell'ecosistema Microsoft. La funzione, infatti, raccoglie una serie di tool che si avvalgono del modello linguistico GPT-4, lo stesso alla base delle più recenti iterazioni a pagamento di ChatGPT, che permette di generare contenuti di Office mediante degli input testuali. I contenuti così generati, inoltre, saranno talmente precisi da sembrare realizzati da un essere umano.

A partire dai prompt in linguaggio naturale degli utenti, Microsoft 365 Copilot creerà file di Word, presentazioni di PowerPoint e fogli di calcoli di Excel, ma sarà anche in grado di riassumere mail e altri testi ricevuti su Outlook. Secondo Frank X. Shaw, Chief Communications Officer di Microsoft, "Copilot garantisce delle risposte ricche, rilevanti e utili alle vostre domande, basandosi sui documenti presenti sul vostro account Microsoft 365".

A quanto pare, il testing di Microsoft 365 Copilot va avanti ormai da mesi presso un ristretto numero di aziende partner del colosso di Redmond: il successo di questa sperimentazione avrebbe dunque convinto l'azienda a passare ad una release più ampia, al costo di 30 Dollari al mese, per tutti i clienti E3, E5, Business Standard e Business Premium di Microsoft 365.

In parallelo, l'azienda ha lanciato anche Bing Chat Enterprise, una variante del Chatbot di Microsoft, Bing AI, pensata per garantire la sicurezza degli utenti durante la navigazione e, soprattutto, quella dei dati sensibili delle aziende. Anche Bing Chat Enterprise potrà essere testato dalle prossime ore dalle aziende che compreranno un abbonamento a Microsoft 365 Copilot: in futuro, però, il Chatbot sarà reso disponibile con un abbonamento standalone da 5 Dollari per ogni utente.