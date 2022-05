Quanto costa creare un NFT su OpenSea? La risposta non è scontata

Più di qualcuno avrà sentito parlare del fenomeno del "lazy minting", pratica che abbiamo avuto modo di spiegare nel contesto di una ricerca secondo cui ci sarebbero numerosi plagi tra gli NFT di OpenSea. Questa introduzione ci aiuterà a rispondere alla domanda del giorno: quanto costa "mintare"?

La risposta è proprio nel termine lazy minting, coniato dalla community per andare a identificare la pratica di creazione di NFT su OpenSea senza il pagamento di Gas Fee.

Qualora non lo sapeste, infatti, sul noto marketplace per token non-fungibili è possibile creare NFT in maniera completamente gratuita sul protocollo ERC-1155. Per rendere possibile questo processo, OpenSea consente di creare, di fatto, gli NFT senza trasferirli direttamente sulla blockchain, processo che viene, poi, avviato, solo una volta che qualcuno andrà ad acquistarlo.

Davvero chiunque può farlo. Per procedere, è sufficiente effettuare il login con un wallet virtuale come Metamask e caricare le proprie creazioni nella tab "Create".

Il 2021 è stato un anno di svolta nel mondo dei token non-fungibili, grazie anche, ma non solo, alla popolarità riflessa ottenuta in seguito alla creazione dei primi metaversi on-chain.

Attualmente, oltretutto, in seguito alla vendita di NFT a prezzi irrisori a causa di exploit, OpenSea si è detta in prima linea per rendere questo mercato ancora più sicuro per gli utenti.