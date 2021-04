Quanto costa DAZN MotoGP? Il prezzo dell'abbonamento

DAZN non è solo calcio, sebbene abbia acquistato i diritti tv della Serie A. La piattaforma di streaming consente infatti di seguire tantissimi altri sport, tra cui la MotoGP che è molto amata dai nostri connazionali.

La MotoGP, al pari di Moto2 e Moto3, è inclusa nell'abbonamento mensile da 9,99 Euro, che può essere sottoscritto direttamente dal sito web di DAZN e, in linea con quanto succede con altre piattaforme analoghe come Netflix, Disney+ e simili, può essere annullato in qualsiasi momento.

Gli interessati non dovranno fare altro che inserire una mail ed una carta prepagata o di credito e debito su cui DAZN effettuerà l'accredito ogni mese. Tramite il cruscotto personale è anche possibile decidere di annullare il rinnovo automatico, per evitare di trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese.

DAZN permette di seguire gli eventi inclusi nell'abbonamento su smart tv, smartphone, tablet e mobile. Agli utenti viene data la possibilità di connettere fino a sei dispositivi ed effettuare la visione in contemporanea su due.

Tra le altre discipline incluse troviamo il basket, tennis, ciclismo, sport invernali ed altro tramite i canali EuroSport 1 HD ed Eurosport 2 HD, oltre agli sport americani, il combattimento ed altro ancora. Non è chiaro se nei prossimi mesi verrà aumentato il costo.