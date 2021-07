Quanto costa DAZN da oggi 1 Luglio 2021? Il listino prezzi completo e le offerte

Con il via all'era DAZN di oggi, diventa ufficialmente attivo il nuovo listino prezzi della piattaforma di streaming che da Agosto trasmetterà tutte le partite della Serie A, oltre che un'ampia gamma di altre competizioni sportive e campionati esteri. Ma quanto costa?

Il nuovo listino prezzi è praticamente identico per tutti, ma a cambiare è la durata degli sconti e soprattutto l'eventuale presenza di due mesi gratis.

Ricapitoliamo:

Per coloro che al 30 Giugno 2021 avevano già un abbonamento DAZN attivo , sono previsti due mesi gratis e, successivamente, 12 mesi a 19,99 Euro;

, sono previsti due mesi gratis e, successivamente, 12 mesi a 19,99 Euro; Per i nuovi abbonati che si abboneranno dal 1 al 28 Luglio 2021 , il costo mensile sarà di 19,99 Euro per 14 mesi;

, il costo mensile sarà di 19,99 Euro per 14 mesi; Per gli ex abbonati tramite voucher Sky che effettueranno la sottoscrizione dal 1 al 28 Luglio, dal momento che verranno considerati come "nuovi abbonati", il prezzo mensile sarà di 19,99 Euro al mese per 14 mesi;

che effettueranno la sottoscrizione dal 1 al 28 Luglio, dal momento che verranno considerati come "nuovi abbonati", il prezzo mensile sarà di 19,99 Euro al mese per 14 mesi; Per coloro che si abboneranno dopo il 28 Luglio, invece, il canone mensile richiesto sarà di 29,99 Euro.

Su quest'ultima informazione però precisiamo che si rifà al momento in cui è stata scritta questa notizia, ovvero il 1 Luglio 2021: non è infatti escluso che DAZN decida di prorogare la promozione per qualche altra settimana.